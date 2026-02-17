Rifiuti scoperti 181 evasori totali Ispettori in campo contro i furbetti nuova stretta | aumentano i controlli

A Firenze, il fatto che siano stati scoperti 181 evasori totali dimostra quanto siano attivi i controlli contro chi abbandona i rifiuti senza regolare autorizzazione. Gli ispettori ambientali hanno intensificato le verifiche nelle zone più a rischio, trovando in alcuni casi sacchi di immondizia abbandonati proprio davanti alle case. La nuova strategia prevede più pattuglie e controlli a sorpresa, per fermare chi tenta di eludere le norme.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Furbetti nel sacco. A Firenze non c'è scampo per gli evasori dei rifiuti. La task force di Plures Alia nell'ultimo anno ha stanato 181 evasori totali della Tari, poi regolarizzati consentendo il recupero di oltre 12.300 metri quadrati di superficie tassabili. Nel 2025 i controlli non si sono fermati un attimo: oltre 30mila verifiche – con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente – per più di 1.600 utenze passate al setaccio 'casa per casa'. Un'attività che ha portato a scoperchiare 113 posizioni debitorie, poi regolarizzate in parte (51). In un anno la squadra composta da ispettori ambientali, tecnici di controllo, agenti di polizia municipale e Ufficio Ambiente del Comune, ha esaminato 32mila sacchi di rifiuti, in particolare nel centro storico.