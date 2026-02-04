Rifiuti a Modigliana la differenziata supera l' 86% Scovati 24 evasori su 468 controlli

A Modigliana la differenziata supera l’86%. Durante i controlli, sono stati scoperti 24 evasori tra i 468 verifiche effettuate. La percentuale di raccolta differenziata si attesta all’86,4%, mentre gli interventi di svuotamento sono circa 500 mila all’anno. Nonostante il buon risultato, si registra un calo del 23% rispetto all’anno scorso, con 163 interventi mancati. La lotta all’evasione e il miglioramento della gestione dei rifiuti restano al centro dell’attenzione delle autorità locali.

86,4% di raccolta differenziata, 163 mancati svuotamenti su 500 mila interventi annui, con un calo del 23% rispetto all'anno precedente, 17.666 gli accessi al centro di raccolta nel 2025 con un incremento dell' 11% rispetto all'anno precedente.

