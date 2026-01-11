Pagani riparte il servizio di raccolta differenziata | il nuovo calendario

A Pagani riprende il servizio di raccolta differenziata con modalità aggiornate. Dopo anni di interventi mirati alla pulizia urbana e alla gestione efficace dei rifiuti, il nuovo calendario mira a ottimizzare le operazioni e coinvolgere i cittadini nel corretto smaltimento. Questa ripresa si inserisce in un percorso di miglioramento continuo, con l’obiettivo di rispettare l’ambiente e garantire servizi più efficienti per tutta la comunità.

Riparte con modalità diverse il servizio di raccolta differenziata nel comune di Pagani. "Dopo anni in cui a causa di esiguità di uomini e mezzi della società partecipata comunale, abbiamo dato priorità alla pulizia della città riuscendo a garantire l'assenza di emergenze rifiuti, nonostante. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

