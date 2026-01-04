Un milione per la nuova palestra Nascerà nell’area sportiva Casprini

Il Comune di San Giovanni ha avviato una collaborazione con la Regione Toscana per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale nell’area sportiva Casprini. Con un finanziamento di un milione di euro, l’obiettivo è creare uno spazio dedicato all’attività fisica e al benessere della comunità, contribuendo allo sviluppo delle strutture sportive locali e offrendo un’opportunità di crescita per i cittadini.

L’amministrazione comunale di San Giovanni ha dato il via all’accordo di collaborazione con la Regione Toscana per la concessione di un finanziamento straordinario destinato alla realizzazione di una nuova palestra polifunzionale. La deliberazione è stata approvata nella seduta dello scorso 2 dicembre 2025 e tale contributo ammonta complessivamente a un massimo di 1 milione e 200 mila euro, erogati in conto capitale. Le risorse saranno ripartite su tre annualità: 350 mila euro rendicontate quest’anno, 500 mila euro nel 2026 e ulteriori 350 mila euro nel 2027, nel piano stilato per le opere triennali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

