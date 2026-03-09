Rientrati tutti gli italiani dal Golfo l’annuncio di Tajani | Emergenza finita ma resta il problema Maldive

Dopo che tutti gli italiani sono tornati a casa dal Golfo, il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’emergenza può considerarsi conclusa. Tuttavia, ha aggiunto che il problema riguarda ancora le Maldive, dove si registrano difficoltà per alcuni cittadini italiani. Nessun dettaglio su eventuali misure o interventi specifici è stato fornito al momento.

Può considerasi finita l’ emergenza per i turisti italiani che erano rimasti bloccati nell’area del Golfo. Lo ha detto stamattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la riunione quotidiana con gli ambasciatori dell’area, sottolineando che resta aperto però ancora il problema per gli italiani che devono tornare dalle Maldive. «Non ci sono più italiani che vogliono tornare in Italia dai Paesi del Golfo, restano i residenti per i quali abbiamo lasciato i rinforzi inviati nelle diverse sedi delle ambasciate e dei consolati per assistere gli italiani qualora dovesse esserci un peggioramento della situazione», ha detto Tajani. Anche in queste ore di enorme tensione – a maggior ragione dopo l’abbattimento di un nuovo missile sui cieli della Turchia – il ministro degli Esteri si sforza di predicare dialogo e prudenza. 🔗 Leggi su Open.online

