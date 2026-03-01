Tajani | Stiamo assistendo tutti gli italiani molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai – Il video

Il ministro degli Esteri ha riferito che molti italiani stanno tornando nel paese attraverso Dubai, mentre si seguono da vicino gli sviluppi in Pakistan dopo l’attacco all’ambasciata americana, che ha causato vittime. Ha aggiunto che, al momento, i cittadini italiani non sono in pericolo. La situazione viene monitorata attentamente senza indicare ulteriori dettagli sulle operazioni di rientro o sugli interventi diplomatici.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in Pakistan dove c'è stato un attacco all'ambasciata americana dove ci sono state vittime, ma i nostri connazionali non sono in pericolo. Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani."Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente.

