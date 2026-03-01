Tajani | Stiamo assistendo tutti gli italiani molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che molti italiani stanno tornando nel paese attraverso scali a Dubai, mentre si monitora la situazione in Pakistan, dove un attacco all'ambasciata americana ha provocato delle vittime. Ha inoltre precisato che, nonostante l’incidente, i cittadini italiani all’estero non sono in pericolo. Le fonti ufficiali seguono da vicino gli sviluppi di entrambe le aree.

La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in Pakistan dove c'è stato un attacco all'ambasciata americana dove ci sono state vittime, ma i nostri connazionali non sono in pericolo. Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

