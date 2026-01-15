Protezione Civile prorogato il termine per la selezione di cinquanta volontari a Messina

Il Comune di Messina ha annunciato la proroga al 31 gennaio 2026 del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cinquanta volontari per la Protezione Civile. Questa opportunità permette ai cittadini interessati di offrire il proprio contributo in attività di tutela e sicurezza del territorio. È importante rispettare la nuova scadenza per assicurare la partecipazione a questa selezione.

Il Comune di Messina informa che è stato prorogato al 31 gennaio 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di n. 50 volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, in attuazione dell’art. 2 del Regolamento del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Protezione Civile, aperta la selezione per 50 nuovi volontari: il Comune avvia il potenziamento del gruppo comunale Leggi anche: La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Emergenza meteo febbraio 2025: prorogato al 31 marzo il termine per la richiesta danni; PR FESR 21/27 - Az 2.4.5 – Aree di protezione civile - Avviso - Elenco provvisorio; Prorogato l’Avviso di criticità per neve fino alle 23,59 dell’11 gennaio 2026; Il maltempo non dà tregua, situazione in peggioramento: la Protezione civile proroga l'allerta meteo. Protezione civile: prorogati i termini per l’iscrizione ai Corsi di Aggiornamento per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) in Regione Campania - Si comunica che i termini per le iscrizioni ai Corsi di Aggiornamento per Operatori Antincendio Boschivo (AIB) in Regione Campania, sono prorogati alle ore 9. regione.campania.it Allarme gelo a Udine, prorogato il dormitorio di emergenza: accolte 14 persone - Dormitorio di emergenza attivo per il freddo: 14 persone accolte alla Protezione Civile, strutture cittadine sature. nordest24.it

Domanda di contributo per la pianificazione di Protezione Civile - 475 del 08/08/2025, viene prorogato il termine per la trasmissione alla Regione Campania delle integrazioni documentali elencate alla Tab. regione.campania.it

Al parco Is Olias nasce un centro della Protezione civile x.com

CiaoComo. . A CiaoComo di mattina il responsabile della protezione civile di Como: un anno di intenso lavoro in provincia facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.