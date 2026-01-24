La Protezione civile della Campania ha prorogato l' allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha annunciato la proroga di 24 ore dell’allerta meteo gialla, estendendola all’intera fascia costiera. La misura, attualmente in vigore, mira a monitorare e gestire le eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche. È importante mantenersi aggiornati sulle eventuali evoluzioni e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore ed esteso all’intera fascia costiera l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore. Nella giornata di domani la perturbazione si allargherà ad una area più ampia del territorio includendo anche zone che non sono interessate nella giornata odierna. Dalle 23.59, oltre alla Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e alla Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), saranno incluse nell’allerta Gialla anche la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento).🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Proroga allerta meteo in Campania

