Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar | l'allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso

Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test sostenuti a novembre e dicembre, secondo gli avvocati che hanno presentato ricorso. Questa possibile decisione potrebbe influire sulle modalità di accesso al corso e sulle tempistiche di ammissione degli studenti. Restano da attendere le eventuali pronunce ufficiali che chiariranno il futuro di questa fase selettiva.

Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test effettuati dagli studenti a novembre e dicembre. Lo hanno detto i due avvocati che stanno seguendo molti di questi ricorsi, alla presentazione del comitato Medicina senza filtri. Troppi i problemi: mancanza di anonimato, pochi controlli e cambio delle regole in corsa.

