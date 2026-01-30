Manuel Parlato | Il reintegro a Sportitalia con Criscitiello? Me l'hanno chiesto loro e ho rifiutato È Davide contro Golia

Manuel Parlato ha chiarito di non aver mai chiesto di tornare a Sportitalia, nonostante alcune voci.

Parlato replica dopo l'esito della sentenza: "Non ho chiesto il reintegro, l'ha proposto Sportitalia e ho rifiutato". Il giornalista annuncia ricorso e rivela: "Prove e testimoni non ammessi". L'Ordine dei Giornalisti ha un esposto in consiglio di disciplina da un anno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Manuel Parlato

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Manuel Parlato contro Sportitalia e Michele Criscitiello.

Ultime notizie su Manuel Parlato

Manuel Parlato perde la causa contro Sportitalia e Michele Criscitiello: il Tribunale boccia il ricorso e gli addebita 6mila euroIl Tribunale di Milano rigetta il ricorso di Manuel Parlato: niente reintegro a Sportitalia dopo il licenziamento in diretta di Criscitiello ... fanpage.it

Caso Sportitalia, Parlato chiarisce: «Sentenza di primo grado, nessuna richiesta di reintegro»Manuel Parlato rompe il silenzio e interviene pubblicamente sulla vicenda del suo licenziamento da Sportitalia, risalente a circa un anno fa e recentemente oggetto di una sentenza del Tribunale di Mil ... napolipiu.com

Beffa per il giornalista partenopeo Manuel Parlato che fu licenziato in diretta televisiva da Michele Criscitiello su Sportitalia - facebook.com facebook