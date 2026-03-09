Riconoscimenti | il liceo E Montale' tra le dieci scuole italiane premiate nell’ambito del programma Erasmus+

Il liceo ‘Eugenio Montale’ di Pontedera è stato tra le dieci scuole italiane premiate a Roma nel quadro del programma Erasmus+. Il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno nello sviluppo dell’internazionalizzazione e per la partecipazione alle iniziative di mobilità promosse dall’ente europeo. La cerimonia si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni scolastiche e del settore educativo.

L'istituto pontederese si è distinto nelle azioni di internazionalizzazione e partecipazione alle iniziative del progetto europeo L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere l’integrazione nei curricula scolastici di attività e metodologie orientate allo sviluppo delle competenze STEM, digitali, linguistiche e dell’innovazione, rafforzando in modo significativo le opportunità di mobilità internazionale per studenti e docenti nell’ambito del programma Erasmus+ 2021-2027. Nel corso dell’evento sono stati illustrati i risultati del progetto, che ha coinvolto decine di migliaia di studenti italiani in esperienze di mobilità individuale o di gruppo e numerosi docenti in percorsi di formazione e scambio a livello europeo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Scuole italiane in Europa: l’Erasmus che trasforma l’educazione tra i paesiAlessia Calafiore, docente di lingue e referente Erasmus+ dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, ha descritto il suo progetto europeo...

Programma Erasmus+, i docenti del liceo Morgagni alla scoperta di nuove realtà educative europeeGrazie ai fondi del Pnrr destinati al programma Erasmus+, il Liceo Morgagni di Forlì ha realizzato complessivamente 24 mobilità, di cui 18 corsi di...

Tutti gli aggiornamenti su Riconoscimenti il liceo E Montale' tra...

Discussioni sull' argomento Poesia e narrativa Litteralis, riconoscimento per due cesenati; Val Masino: dote merito a cinque studenti; Robotica e neuroscienze: riconoscimento simbolico ad Alessia Noccaro; Comune Pomigliano consegna riconoscimenti a studentesse vincitrici certamen di greco.

Il Liceo Giuliano Della Rovere premiato al concorso Aned: tre studentesse della 3A vincitriciIl Liceo Giuliano Della Rovere premiato al concorso Aned: tre studentesse della 3A vincitrici ... msn.com

Una giuliese come esempio: la consegna dei riconoscimenti al Kursaal - facebook.com facebook

Proiezioni dei filmati, gala di premiazione e riconoscimenti speciali ad alcuni protagonisti della storia del #cinema italiano: dal 2 al 4 marzo torna il Premio #FilmImpresa al Cinema Quattro Fontane di Roma. Info e programma #PFI2026 #Unindustria x.com