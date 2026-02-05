Scuole italiane in Europa | l’Erasmus che trasforma l’educazione tra i paesi

Alessia Calafiore, insegnante di lingue dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, ha raccontato come il progetto Erasmus+ abbia cambiato il modo di fare scuola. La docente ha condiviso le sue impressioni, parlando di un’esperienza che va oltre i libri e le aule, portando studenti e insegnanti in Europa. La sua testimonianza mostra come queste iniziative possano aprire nuove strade e creare opportunità concrete per i giovani italiani in viaggio tra i paesi del continente.

Alessia Calafiore, docente di lingue e referente Erasmus+ dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, ha descritto il suo progetto europeo con un tocco di emozione e un’esperienza che sembra davvero andare oltre i confini scolastici. Il progetto, che vede il coinvolgimento di studenti e insegnanti, è parte integrante del programma Erasmus+ – uno strumento fondamentale per l’educazione europea – e ha portato la scuola calabrese a vivere esperienze internazionali che trasformano l’apprendimento in un’esperienza diretta, vivace, umana. La prima fase è stata a Barcellona, dove il gruppo è partito per un’esperienza culturale e linguistica, non soltanto educativa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Educazione Affettiva nelle Scuole Italiane: Perché è Cruciale un Cambiamento Oggi Educazione Affettiva nelle Scuole Italiane: Un Passo Fondamentale per il Futuro Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Scuola, addio all’estate di tre mesi? Perché l’Italia è un caso unico in Europa; Un’insegnante, una bambina: la scuola più piccola d’Europa nasce a Ginostra; Didacta Italia 2026, aperte le iscrizioni ai 500 eventi formativi; La classifica delle università migliori d'Europa: quattro italiane tra le prime cento (ma i nostri atenei arretrano). In Europa i bambini studiano fino a 14 materie e 30 ore a settimanaTra programmi sempre più densi, molte materie e orari prolungati, in diversi Paesi europei la scuola dell’obbligo rischia di trasformarsi in un sistema ad alta pressione, con effetti su apprendimento, ... ilsole24ore.com Educazione sessuale a scuola: Italia fanalino di coda in Europa, troppi timori sul genderSette genitori su dieci non gradiscono le indicazioni nazionali del ministero dell'Istruzione sulla trattazione dei temi legati alla sessualità già con gli alunni della scuola primaria; anche da parte ... quotidiano.net Ogni mattina, migliaia di studenti varcano i cancelli delle scuole italiane. Zaini pieni di libri, cuffiette, merende. Le cronache degli ultimi tempi, parlano però anche di coltelli, oggetti metallici, strumenti per farsi male o far male agli altri. La paura di episodi violent facebook Sai che la rete Internet è arrivata nelle scuole italiane anche dove prima non c’era, grazie alla disciplina europea che regola gli Aiuti di Stato È on line il corso "Cittadinanza Europea" per docenti, certificato SOFIA del @MIsocialTW. Info qui: h7.cl/1o7mv x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.