Programma Erasmus+ i docenti del liceo Morgagni alla scoperta di nuove realtà educative europee

Grazie ai fondi del Pnrr destinati al programma Erasmus+, il Liceo Morgagni di Forlì ha realizzato complessivamente 24 mobilità, di cui 18 corsi di formazione e 6 esperienze di Job Shadowing, coinvolgendo numerosi docenti dell’istituto. I corsi di formazione, svolti interamente in lingua inglese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Programma Erasmus+, i docenti del liceo Morgagni alla scoperta di nuove realtà educative europee Leggi anche: "Bee the Change", il liceo Morgagni di Forlì accoglie studenti europei per un’esperienza Erasmus+ dedicata all’ambiente Leggi anche: Docenti del Raineri-Marcora in Erasmus a Lisbona: «Nuove metodologie didattiche» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Erasmus+, l’esperienza del liceo “Lombardo Radice” di Catania in 14 Paesi europei; Progetti Erasmus 2025. Successo al Passaglia; Il Liceo Quinto Ennio Ferraris e quel ponte con Sparta; Dal Molise alla Martinica: studenti e docenti Erasmus in viaggio tra culture e innovazione. Erasmus Day al liceo Colletta, laboratori e creatività per raccontare la sfida dell’Europa - L ‘Istituto Superiore “Pietro Colletta” apre le proprie porte a studenti, famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscerne da vicino l’offerta formativa. corriereirpinia.it

Grande successo del progetto Erasmus al Liceo Lombardo Radice Catania - Lombardo Radice di Catania completa un imponente progetto Erasmus+: 11 mobilità di gruppo in 14 paesi europei ... newsicilia.it

Il Liceo Crespi vola in Andalusia: una settimana di Erasmus tra cultura e natura - Lezioni condivise, lavori in inglese, escursioni tra borghi e grotte: l’esperienza Erasmus ha unito studenti italiani e spagnoli nel nome della cittadinanza europea ... varesenews.it

Networking è una delle parole chiave per Erasmus+, anche per le Agenzie nazionali. Si conclude oggi a Bruxelles il meeting annuale dello staff comunicazione delle Agenzie di tutti i Paesi partecipanti al Programma: un'occasione di aggiornamento e f - facebook.com facebook

Erasmus - ottima notizia: il Regno-Unito rientrerà nel programma … #Erasmus x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.