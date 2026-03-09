Riciclo tessile verso nuove norme Si allarga il fronte per il distretto Già sottoscritto il protocollo 2026

Il 9 marzo 2026, nel distretto di Prato, è stato sottoscritto un protocollo che riguarda le nuove norme sul riciclo tessile. Il fronte a sostegno del distretto si sta ampliando, coinvolgendo più attori e aziende in vista di un cambiamento nelle regolamentazioni. La firma del protocollo segna un passo importante nel percorso verso l’adozione di nuove pratiche per il riciclo dei tessuti.

Prato, 9 marzo 2026 – Si allarga il fronte schierato per le nuove norme sul riciclo tessile in favore del distretto industriale di Prato. C’era un precedente importante, quello del 2019 che aveva visto Confindustria Toscana Nord, associazione Astri, BuzziLab e Cid-Consorzio italiano implementazione detox allearsi per promuovere, valorizzare e migliorare le normative in tema di riciclo tessile; a sette anni di distanza, cambiato in parte anche il panorama degli attori del territorio, Prato può contare su un nuovo protocollo. Questa volta alla squadra si aggiungono: accanto a Confindustria Toscana Nord (in particolare alla sua sezione Sistema moda), ad Astri e a Cid vi sono anche Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e anche l’associazione Cardato Riciclato Pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riciclo tessile verso nuove norme. Si allarga il fronte per il distretto. Già sottoscritto il protocollo 2026 "Il distretto tessile sarà a Milano Unica"Il Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi torna in fiera: da martedì a giovedì, infatti, Carpi Fashion System sarà presente a ‘Milano Unica’,... Leggi anche: Riciclo tessile, tecnologia e filiera: il futuro passa da Solids Parma Contenuti e approfondimenti su Riciclo tessile. Temi più discussi: Riciclo tessile verso nuove norme. Si allarga il fronte per il distretto. Già sottoscritto il protocollo 2026; Rifiuti tessili, quali strategie per una filiera più circolare; eBay scommette sulla moda circolare: 1,9 milioni di dollari per costruire l’infrastruttura del cambiamento; Nazena: l’arte del riciclo dei tessuti che trasforma scarti in moda sostenibile. Tessile, Prato fa squadra per sostenere le posizioni del distretto sul ricicloPrato fa squadra per sostenere le posizioni del distretto sul riciclo tessile. Lo prevede un protocollo che vede insieme Confindustria Toscana nord, con in particolare la sezione Sistema moda, associa ... ansa.it Rifiuti tessili, quali strategie per una filiera più circolareLa crescita dei rifiuti tessili in Europa impone nuove strategie: raccolta differenziata, circolarità e Responsabilità Estesa del Produttore ... esg360.it Filo conduttore la filiera del tessile e l'inquinamento che ne deriva, gli sprechi legati alle logiche del fast fashion e la promozione di abitudini volte al riciclo e al riuso dei materiali tessili - facebook.com facebook #GdiF #Ravenna: Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile con il “metodo apri e chiudi”. Sequestri per circa 1 milione di euro. #NoiconVoi x.com