Il distretto tessile sarà a Milano Unica

Il Distretto tessile di Carpi ritorna a Milano Unica, fiera internazionale dedicata ai tessuti e agli accessori di alta gamma. Da martedì a giovedì, Carpi Fashion System sarà presente con un desk istituzionale, offrendo un’occasione di incontro e confronto nel settore dell’abbigliamento di qualità. Un momento importante per consolidare la presenza e le relazioni del distretto nel mercato internazionale.

Il Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi torna in fiera: da martedì a giovedì, infatti, Carpi Fashion System sarà presente a ‘ Milano Unica ’, la manifestazione internazionale di riferimento per quanto riguarda i tessuti e gli accessori di alta gamma per l’abbigliamento, con un desk istituzionale. Nello specifico, il desk di Carpi Fashion System sarà il n°18, situato nel Padiglione 8. Per questa partecipazione, intesa a presentare il sistema territoriale nel suo complesso, sono stati appositamente preparati una brochure – ovviamente bilingue – e un video realizzato ad hoc. "L’auspicio – commenta il sindaco Riccardo Righi - è che questa operazione, che abbiamo portato avanti con un grande impegno e lavoro di squadra di tutti i soggetti che fanno parte del tavolo operativo di Carpi Fashion System, possa rappresentare il primo passo per un rilancio di quello che resta il principale comparto produttivo del nostro territorio, duramente segnato da anni di difficoltà imposte dalla pandemia prima, dalle tensioni internazionali e dal rincaro dei costi di energia e materie prime poi, per non parlare dei dazi e dei protezionismi che si riaffacciano sulla scena del commercio internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

