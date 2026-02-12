Riciclo tessile tecnologia e filiera | il futuro passa da Solids Parma

Questa mattina a Parma si apre la fiera Solids con una tavola rotonda dedicata al riciclo tessile. Gli esperti discutono di come tecnologia e filiera possano cambiare il settore. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per rendere più sostenibile l’industria di processo. La discussione si concentra sulle innovazioni e sui passi avanti necessari per un futuro più verde.

Parma, 12 feb. (Adnkronos) - A Solids Parma 2026 il tema del riciclo tessile entra nel cuore dell'industria di processo con la tavola rotonda "Il futuro del riciclo tessile: Re-Think Textile. Re-Cycle Textile. Re-Future", in programma sul palco Search & Tech. Un confronto tecnico e strategico che riunisce imprese, ricerca e innovazione per affrontare le sfide della circolarità in un settore oggi sotto forte pressione normativa, ambientale e industriale. Tra i contributi centrali, quello del prof. Manuel Giuseppe Catalano (IIT), che porta il valore scientifico del progetto europeo FlexCycle, dedicato alla manipolazione robotica di materiali deformabili: "La manipolazione di materiali flessibili è una delle nuove frontiere per robotica e intelligenza artificiale.

