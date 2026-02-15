Var il caso Kalulu cambia la storia | tutti i cambiamenti nel protocollo attuati dal Mondiale 2026
Il caso Kalulu ha spinto la FIFA a modificare le regole del Var, innescando una serie di cambiamenti che entreranno in vigore dal Mondiale 2026. La decisione nasce dalle polemiche seguite al derby d’Italia, dove il Var non è intervenuto in modo deciso sui doppi gialli. Ora, sarà possibile intervenire anche in situazioni di questo tipo, portando a un’interpretazione più flessibile del protocollo. La nuova regolamentazione potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli arbitri gestiscono le sfide in campo.
Mondiale 2026, cambia tutto! Ecco la clamorosa novità introdotta dalla FIFA: tutti i dettagli
Il Mondiale 2026 si prepara a rivoluzionare il suo formato, con importanti novità annunciate dalla FIFA.
Serie A, tanti problemi nel VAR, è crisi? L’AIA riflette su eventuali cambiamenti e innovazioni: le ultimeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Espulsione Kalulu: ecco perché il Var non poteva intervenire; Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire; Inter-Juve, l’espulsione assurda di Kalulu che chiede il Var. Ma il regolamento lo vieta; Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamento.
Rosso a Kalulu: protocollo VAR rivoluzionato, già a partire dal MondialeIl VAR non ha potuto richiamare l'arbitro La Penna sul secondo giallo. In futuro sarà tutto diverso. Cambia la regola. msn.com
Bastoni-Kalulu, il designatore Rocchi: «Errore chiaro dell'arbitro, ma tutti cercano di fregarci. Lunga serie di simulazioni»Inter-Juve, Bastoni e Kalulu, le polemiche e le accuse. Cosa succede ora? «Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per ... ilmattino.it
Il giorno dopo #InterJuventus una considerazione al volo: ripeto il var o interviene sempre o chiudetelo. E nel caso il protocollo andrebbe modificato ora. L’esultanza di #Bastoni e le dichiarazioni di #Chivu post gara si commentano (male) da sole. Tanta roba x.com
La Gazzetta nel live scrive di sì! Voi avete visto il tocco Il Var non può intervenire in caso di seconda ammonizione…ma rivedere il regolamento per evitare errori e polemiche forse sarebbe il caso. O no facebook