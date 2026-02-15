Var il caso Kalulu cambia la storia | tutti i cambiamenti nel protocollo attuati dal Mondiale 2026

Il caso Kalulu ha spinto la FIFA a modificare le regole del Var, innescando una serie di cambiamenti che entreranno in vigore dal Mondiale 2026. La decisione nasce dalle polemiche seguite al derby d’Italia, dove il Var non è intervenuto in modo deciso sui doppi gialli. Ora, sarà possibile intervenire anche in situazioni di questo tipo, portando a un’interpretazione più flessibile del protocollo. La nuova regolamentazione potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli arbitri gestiscono le sfide in campo.

Il Mondiale 2026 si prepara a rivoluzionare il suo formato, con importanti novità annunciate dalla FIFA.

