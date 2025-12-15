Malattie genetiche rare | 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa ‘ArtTelethon’, promossa da Confcommercio e Telethon, unisce arte e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Attraverso l’esposizione di 17 opere di Mansolillo nelle vetrine dei negozi, questa campagna mira a sensibilizzare e raccogliere fondi per affrontare queste patologie poco conosciute.

malattie genetiche rare 17 opere di mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca

© Foggiatoday.it - Malattie genetiche rare: 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca

Si chiama ‘ArtTelethon’ l'iniziativa di Confcommercio e Telethon che unisce arte e solidarietà a supporto della ricerca sulle malattie genetiche rare. Dal 12 dicembre scorso e fino a 6 gennaio, 17 tele donate dall’artista foggiano, Gabriele Mansolillo, sono esposte nelle vetrine di alcuni negozi. Foggiatoday.it

Come si trasmettono le malattie genetiche?

Video Come si trasmettono le malattie genetiche?

malattie genetiche rare 17RICERCA “ArtTelethon” a Foggia: l’arte al servizio della ricerca sulle malattie rare - Confcommercio Foggia e la Delegazione Provinciale di Telethon lanciano “ArtTelethon”, un progetto che unisce arte e solidarietà ... statoquotidiano.it

malattie genetiche rare 17Rivoluzione screening neonatale «Per scoprire 500 malattie rare» - La puntura sul tallone che viene praticata oggi in ospedale sui neonati permette di individuare subito una cinquantina di malattie metaboliche ereditarie e rare. laprovinciapavese.gelocal.it