Malattie genetiche rare | 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricerca

Si chiama 'ArtTelethon' l'iniziativa di Confcommercio e Telethon che unisce arte e solidarietà a supporto della ricerca sulle malattie genetiche rare. Dal 12 dicembre scorso e fino a 6 gennaio, 17 tele donate dall'artista foggiano, Gabriele Mansolillo, sono esposte nelle vetrine di alcuni negozi.

Rivoluzione screening neonatale «Per scoprire 500 malattie rare» - La puntura sul tallone che viene praticata oggi in ospedale sui neonati permette di individuare subito una cinquantina di malattie metaboliche ereditarie e rare. laprovinciapavese.gelocal.it

SAX MODA E TELETHON, CINQUE ANNI DI SOLIDARIETÀ CHE UNISCONO PAOLA ALLA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE (FOTO) Successo per la giornata benefica in via Nazionale: istituzioni, associazioni e cittadini insieme nel segno di “ - facebook.com facebook

La rarità a volte è meravigliosa Altre volte invece fa paura. Fondazione Telethon lavora ogni giorno per dare un futuro a chi è raro Anche quest’anno siamo al loro fianco per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. #SiamoRari | #Fond x.com