Nasce LEITAI il Centro di Ricerca Interuniversitario San Raffaele Roma - Pegaso - Mercatorum in Diritto ed Etica dell’Innovazione della Tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale

È stato istituito LEITAI, il Centro di Ricerca Interuniversitario che unisce San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum. Il centro si focalizza su diritto ed etica dell’innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale, promuovendo studi e progetti di ricerca in ambiti strategici e innovativi.

È stato costituito il Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence (LEITAI), il nuovo Centro di Ricerca Interuniversitario nato dalla collaborazione strategica tra i tre Atenei del Gruppo Multiversity: San Raffaele Roma, Pegaso e Universitas Mercatorum. LEITAI intende porsi come polo di eccellenza nazionale e internazionale dedicato all'approfondimento degli aspetti giuridici, etici e sociali della trasformazione digitale. Le tematiche principali oggetto di studio riguardano le sfide cruciali della policy e regolazione della società digitale: dal governo dei dati e degli algoritmi all'intelligenza artificiale e alla robotica, dalla cybersecurity alle biotecnologie, dalla blockchain alle altre tecnologie emergenti.

