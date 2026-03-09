Riccionesi fortunati al Lotto due vincite nell' arco di poche ore | il bottino vale migliaia di euro

Due vincite al Lotto in Emilia-Romagna nelle ultime 48 ore. Venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo sono stati assegnati premi per un totale di 37 mila euro. Le estrazioni hanno portato fortuna a diversi giocatori, con vincite che si sono concentrate in questa regione. Nessun dettaglio sulle modalità o sui numeri estratti, solo i numeri complessivi dei premi distribuiti.

Tra venerdì e sabato distribuite vincite per migliaia di euro con ambi, terni e una cinquina al Simbolotto: è successo in due distinte ricevitorie La fortuna bussa in Emilia-Romagna con le ultime estrazioni del Lotto. Nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 marzo sono stati distribuiti premi per un totale di 37.494 euro tra Riccione e Bologna. A Riccione la vincita più alta è arrivata venerdì in Corso Fratelli Cervi, dove un giocatore ha centrato tre ambi e un terno portando a casa 16.625 euro. La città romagnola si è ripetuta anche il giorno successivo: sabato, in una ricevitoria di via Emilia, una cinquina al Simbolotto ha regalato una vincita da 10. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

