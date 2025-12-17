Migliaia di euro persi in poche ore | come funziona la trappola dei crypto casinò

In un contesto di crescente popolarità dei crypto casinò, molti giovani rischiano di perdere ingenti somme di denaro in poche ore. Tra influencer, livestream e la mancanza di regolamentazioni, queste piattaforme rappresentano una trappola che mette a rischio risparmi e la percezione del valore del denaro.

Tra influencer milionari, livestream virali e regolamentazioni assenti, centinaia di giovani perdono risparmi e la percezione del valore del denaro dentro i crypto casinò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

