Un’altra incursione al Conad di via Monsignor Saccani a Cadelbosco Sopra, con un bottino da migliaia di euro. Il negozio, già colpito più volte negli ultimi mesi, torna al centro delle cronache per un’azione che desta preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. La situazione solleva ancora interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione dei furti nella zona.

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo furto al Conad: "Bottino da migliaia di euro"

Un nuovo furto, sempre al Conad di via Monsignor Saccani, in centro a Cadelbosco Sopra, già oggetto di altri colpi simili negli ultimi mesi. Nella tarda serata di mercoledì una banda di ladri ha infranto una porta a vetri per poi entrare nel negozio, puntando soprattutto a generi alimentari. Sono stati portati via bottiglie di alcolici, ma anche salumi, formaggi, Parmigiano Reggiano, prodotti surgelati, merce di marca e di pregio. Il valore complessivo ammonta a diverse migliaia di euro. I ladri sono poi fuggiti in fretta con il bottino. È scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i responsabili del negozio e i carabinieri della locale caserma, avviando gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sant’Antimo, furto con spaccata in gioielleria: bottino da decine di migliaia di euro

Leggi anche: Tentato furto da 800 euro al Conad, arrestato ladro di superalcolici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovo furto al Conad: Bottino da migliaia di euro; Rubano salumi, formaggi, surgelati e alcolici: ennesimo blitz dei ladri al Conad; Rubano salumi formaggi surgelati e alcolici | ennesimo blitz dei ladri al Conad.

Nuovo furto al Conad: "Bottino da migliaia di euro" - Nella notte una banda di almeno quattro ladri ha infranto una porta a vetri . ilrestodelcarlino.it