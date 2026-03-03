Nel 2026, l’attenzione al riciclo cresce tra le persone e le iniziative ambientali. In un’officina dedicata al riuso, si racconta la storia di una maglietta che, dopo aver esaurito il suo ciclo, viene recuperata e trasformata. La “banda del riciclaggio” promuove azioni concrete per ridurre i rifiuti e sensibilizzare sull’importanza di reciclare.

Nel 2026 il pianeta ha bisogno di eroi e quegli eroi possiamo essere noi. La "banda del riciclaggio" si è accorta che la Terra è in pericolo e per aiutarla basta un gesto importante: riciclare. Ogni giorno usiamo bottiglie, fogli, scatole e lattine e, se li buttiamo tutti nello stesso cestino, finiscono nelle discariche inquinando l’ambiente per tantissimi anni. Dividendoli nel modo giusto, invece, possono avere una nuova vita. Ad esempio l’olio esausto, se viene smaltito correttamente, può diventare sapone o trasformarsi in candele. Nel mondo siamo sempre di più e produciamo sempre più rifiuti, ma spesso non prestiamo attenzione all’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nell’officina del riciclo. Storia di una maglietta sfortunata

Scopri il Museo della Moda e del Costume a Firenze: Un Viaggio nell’Eleganza e nella StoriaSituato nella storica Palazzina della Meridiana, accanto al Palazzo Pitti, il Museo della moda e del costume rappresenta un importante punto di...

Musetti agli Australian Open è riuscito in un’impresa sfortunata mai vista nella storia del tennisLorenzo Musetti si è ritirato nei quarti degli Australian Open mentre era in vantaggio di due set su Novak Djokovic.

Approfondimenti e contenuti su Storia di

Temi più discussi: Officina del Mito: Lo spirito degli Etruschi nella nuova mostra a Firenze alla Casa di Dante; Anche i centri sociali di Napoli sono prede della repressione. A rischio Officina 99 e Gridas; Leone XIV: Principato di Monaco, Africa e Spagna, tre viaggi apostolici in tre mesi; le macchine funzionanti di leonardo da vinci: a torino la mostra dedicata al più sorprendente uomo del rinascimento - Aise.it.

Gruppo FS al Vittoriano, viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia con la mostra del VIVELa storia inizia nel 1861, quando l’Italia appena proclamata eredita una manciata di binari ferroviari regionali che si parlano poco e male, fino alla nascita delle Ferrovie dello Stato nel 1905. Da ... panorama.it

Viaggio nella storia del Premio Lissone e laboratori per bambiniUn percorso guidato alla scoperta di uno degli osservatori privilegiati sull’arte contemporanea, quel Premio Lissone che per anni è stato... Un percorso guidato alla scoperta di uno degli osservatori ... ilgiorno.it

Radja Nainggolan senza freni Al podcast SportiumFUN, il Ninja sostiene di esser stato più forte di Pogba e poi lancia una frecciata alla Juventus: "Col Cagliari pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente a favore della Juve. Stessa storia con la Roma. Lo ha - facebook.com facebook

La storia di 'Alfonsina Corridora', spettacolo in scenda al Cinema Italia ad Ancona. L'evento il 6 marzo, apre il cartellone per la Giornata internazionale della donna #ANSA x.com