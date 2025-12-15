Fiera di Santa Lucia tra tradizione e nuove visioni | si chiude un' edizione che guarda al futuro

La 960esima edizione della Fiera di Santa Lucia si è conclusa con successo, attirando numeroso pubblico e apprezzando le innovazioni introdotte. L’evento, svoltosi il 13 e 14 dicembre a San Giovanni in Marignano, ha confermato il suo ruolo come appuntamento tradizionale e rappresentativo della comunità, guardando al futuro con nuove visioni e rinnovato entusiasmo.

