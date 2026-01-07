Scintille | a Roma la stagione 2026 di Orbita tra grandi maestri e nuove visioni

A Roma, dalla fine di gennaio al maggio 2026, prende avvio la stagione Scintille, dedicata alla danza contemporanea. Quattro teatri della città – Ambra Jovinelli, Palladium, Spazio Rossellini e Biblioteca Quarticciolo – ospitano questa rassegna che presenta lavori di grandi maestri e giovani talenti. Un’occasione per esplorare nuove prospettive artistiche e arricchire il panorama culturale della capitale durante tutto il periodo.

Cosa: Scintille, la nuova stagione dedicata alla danza contemporanea.. Dove e Quando: In quattro teatri romani (Ambra Jovinelli, Palladium, Spazio Rossellini, Biblioteca Quarticciolo) dal 19 gennaio al 15 maggio 2026.. Perché: Una programmazione unica che unisce icone storiche come Virgilio Sieni e Marco D'Agostin a innovazioni digitali e performance internazionali.. Il panorama culturale romano si accende con il ritorno di Scintille, la stagione 2026 del Centro Nazionale di Produzione della Danza OrbitaSpellbound. Sotto la guida sapiente della direttrice artistica Valentina Marini, la rassegna si conferma come l'unico vero presidio della Capitale interamente dedicato ai linguaggi della danza contemporanea.

