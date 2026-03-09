Ribalta 2026 | maestri internazionali e cinema sociale a Vignola

La sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival si terrà dal 11 al 15 marzo 2026 e si svolgerà presso il Circolo Arci Ribalta, spostandosi dalla sede storica di Vignola. L'evento presenterà maestri internazionali e film che affrontano temi sociali. La manifestazione durerà cinque giorni e coinvolgerà diverse sezioni dedicate al cinema sperimentale e sociale.

La sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival si prepara ad aprirsi tra il 11 e il 15 marzo 2026, spostando la sede storica da Vignola al Circolo Arci Ribalta. L'evento promette di ospitare maestri internazionali come Philip Hoffman e Franco Piavoli, offrendo proiezioni esclusive e riconoscimenti speciali in un contesto che unisce arte cinematografica e territorio emiliano. L'appuntamento inizia ufficialmente con una proiezione inaugurale a San Cesario prima di trasferirsi definitivamente a Vignola per le serate centrali. La programmazione include film rari, incontri con gli artisti e sezioni competitive che coinvolgono direttamente studenti locali nel processo creativo.