Perché certi film vanno visti al cinema | dal ritorno del grande spettacolo ai maestri che accendono il 2026

Al cinema, l’esperienza visiva e narrativa raggiunge il suo massimo splendore, offrendo emozioni uniche e spettacoli di grande impatto. Con il ritorno di grandi registi e produzioni di successo come Avatar 3 e Zootropolis 2, il 2026 si preannuncia come un anno ricco di film da non perdere. La voglia di vivere il grande schermo sembra riaffermarsi, confermando il ruolo fondamentale del cinema come forma d’arte e intrattenimento di qualità.

Ora che Checco Zalone con Buen Camino ha reso straordinario il box office del 2025, superando il suo precedente record di 65 milioni incassati nel 2016 da Quo vado?, per il pubblico a cui sembra tornata finalmente la voglia di andare al cinema, come dimostra anche il successo di Avatar 3 e Zootropolis 2, si prospetta un 2026 costellato di imperdibili visioni, film spettacolari e magnifici autori. Nella categoria dei grandi classici va ascritto Cime tempestose, adattamento del romanzo di Emily Brontë, che uscirà il 12 febbraio diretto da Emerald Fennell: l’attesa è giustificata non solo per il fatto che si tratta di una delle tragedie romantiche più popolari di sempre, col suo intreccio di amore, gelosia, vendetta, morte, ma soprattutto perché a interpretare gli amati infelici Catherine e Heathcliff sono la bellissima Margot Robbie, già perfetta in Barbie, e il nuovo idolo delle ragazzine, Jacob Elordi. 🔗 Leggi su Panorama.it

