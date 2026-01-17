Vista mozzafiato dal balcone di casa | Brindisi il porto e il Monumento al marinaio

Da brindisireport.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella foto di Alessio Capogna, si ammirano il porto di Brindisi e il Monumento al Marinaio dal balcone di casa, offrendo uno scorcio suggestivo della città. Questi scatti intendono valorizzare il patrimonio locale, condividendo con i lettori la bellezza quotidiana del territorio brindisino. Con questa rubrica, BrindisiReport desidera raccontare il territorio attraverso immagini e prospettive autentiche, promuovendo un senso di appartenenza e conoscenza.

Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected]. Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

