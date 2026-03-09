Respinghi rivive | Zamuner e Zigante ridanno voce alla musica

Ieri sera all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento si è tenuto un evento musicale con Zamuner e Zigante, che hanno portato sul palco le proprie esibizioni. L’appuntamento fa parte del cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, che ha scelto questa occasione per coinvolgere il pubblico in una serata dedicata alla musica dal vivo. La serata ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, creando un momento di confronto tra musica e spazio culturale.

Il palco dell’Auditorium Sant’Agostino di Benevento ha ospitato ieri sera un evento che va oltre la semplice esibizione musicale, segnando una tappa fondamentale nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia. Riccardo Zamuner ha guidato l’orchestra in un tributo a Ottorino Respinghi, dimostrando come la riscoperta del patrimonio musicale italiano possa diventare motore culturale per il territorio sannita. L’iniziativa, curata da Filippo Zigante e Marcella Parziale, non è isolata ma si inserisce in una serie di tre concerti svolti in due giorni, toccando Roma e Napoli prima di giungere a Benevento. La presenza istituzionale è... 🔗 Leggi su Ameve.eu

