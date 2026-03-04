Cinema muto rivive | Pilia e Soundtracks danno voce a Caligari

Il cinema muto torna a vivere grazie a una performance in cui Pilia e Soundtracks interpretano dal vivo le musiche che accompagnavano i film di quell’epoca. Durante l’evento, le immagini di un classico film espressivo vengono supportate da musica eseguita in tempo reale, creando un collegamento tra passato e presente nel mondo del cinema.

Il cinema muto, spesso confinato alla storia dell'arte, riacquista voce attraverso l'interpretazione musicale dal vivo. Venerdì sera, al Teatro Petrella di Longiano, il chitarrista Stefano Pilia e il collettivo Soundtracks 2024 hanno trasformato la proiezione de 'Il gabinetto del dottor Caligari' in un'esperienza sonora elettroacustica. L'iniziativa nasce da una commissione del centro musica di Modena, che organizza residenze artistiche dedicate alla sonorizzazione di pellicole senza suono. Il progetto non è isolato: Pilia, già noto per le sue collaborazioni con i Massimo Volume e gli Afterhours, porta sul palco oltre quaranta lavori discografici pubblicati con etichette italiane ed estere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

