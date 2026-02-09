Catania uragano Harry | i lupetti scout ripuliscono le spiagge e ridanno speranza alla comunità colpita

Nei giorni scorsi, i giovani scout dei lupetti del Cngei si sono messi in azione per ripulire le spiagge di Catania colpite dall’uragano Harry. Hanno raccolto plastica, detriti e rifiuti lasciati sulle rive, ridando un sorriso alla comunità e dimostrando che anche i più piccoli possono fare la loro parte. La loro azione ha coinvolto molti volontari e ha portato un po’ di speranza in un momento difficile per la città.

Catania, 9 febbraio 2026 – Un'ondata di solidarietà e impegno ambientale ha animato le coste di Catania, con i lupetti del Cngei che si sono mobilitati per ripulire le spiagge dopo il devastante passaggio dell'uragano Harry. Le attività si sono concentrate sulla spiaggia libera numero 1 e, nei giorni precedenti, anche sulla spiaggia libera numero 3, dimostrando una forte reazione della comunità locale. La Sicilia è ancora alle prese con le conseguenze dell'uragano Harry, che ha causato ingenti danni lungo le coste. Catania, in particolare, sta lentamente cercando di rialzarsi, con molte aree che necessitano ancora di interventi urgenti.

I lupetti del Cngei hanno passato la mattina a ripulire la spiaggia libera n.

Durante il passaggio dell'uragano Harry ad Acireale, vicino a Catania, le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti per assistere anziani e persone fragili, tra cui una donna intrappolata in casa.

