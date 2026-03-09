Rescaldina | Merini diritti e dibattito sui femminicidi

A Rescaldina, il 6 marzo si è tenuta una serata dedicata alla poetessa Alda Merini in occasione della giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo. L’evento ha coinvolto pubblico e organizzatori, con interventi e letture sul tema dei diritti femminili e dei femminicidi. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico della città.

A Rescaldina, la giornata internazionale della donna è stata anticipata già dal 6 marzo con una serata dedicata alla poetessa Alda Merini. L’Anpi del comune ha organizzato un evento che ha unito musica, letture poetiche e riflessioni sui diritti civili. La sede dell’associazione, situata in via Matteotti e intitolata a Lidia Menapace, è stata il palcoscenico di un omaggio che ha messo al centro la figura della scrittrice milanese. L’iniziativa non si è limitata a una semplice commemorazione, ma ha aperto un dibattito necessario su temi scottanti come i femminicidi, il consenso e le recenti bocciature legislative sul congedo parentale. Attraverso le parole di Ezia Moroni e l’accompagnamento musicale di Stefano Berti, Giuseppe Ponzo, Gian Luigi Vitali e Alberto Luca Stasi, il pubblico ha potuto immergersi nella vita e nell’opera di Merini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

