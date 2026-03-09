Regione Campania risultati in forte miglioramento per la brucellosi bufalina

La Regione Campania ha registrato un notevole miglioramento nei risultati relativi alla brucellosi bufalina, grazie al piano di eradicazione avviato nel 2022. La strategia si concentra sulla provincia di Caserta, dove si sono visti i primi segnali di successo. La campagna coinvolge operatori e veterinari locali, con l’obiettivo di contenere e eliminare la malattia tra le bufale della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Funziona il piano di eradicazione della brucellosi bufalina messo in atto dalla Regioe Campania dal 2022 con particolare riferimento alla provincia di Caserta. I numeri aggiornati (report al 6 marzo 2026) confermano il cambio di scenario e il trend positivo. Il massimo annuo dei focolai in allevamenti bufalini nella provincia casertana scende dagli 87 del 2021, ai 26 del 2025, fino ai 10 attualmente attivi. Si riducono anche gli indicatori epidemiologici di prevalenza (dal 18,71% del 2021 al 3,6% del 2025-26) e di incidenza (dal 12,43% del 2021 allo 0,8% del 2026). Parallelamente diminuiscono gli abbattimenti: i capi bufalini soppressi passano dai 10.