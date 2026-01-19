Nuovo percorso di ambientamento dei nidi incontro pubblico in comune per le famiglie con gli educatori
Domani alle 16.30, nella sala del consiglio comunale di Ancona, si terrà un incontro pubblico dedicato alle famiglie. L’evento presenta il nuovo percorso di ambientamento nei nidi comunali, con la partecipazione degli educatori. Un'occasione per conoscere il metodo di inserimento e chiarire eventuali dubbi, offrendo supporto alle famiglie nel processo di inserimento dei propri figli.
ANCONA - Incontro pubblico domani alle ore 16.30 nella sala del consiglio comunale per presentare il nuovo metodo di inserimento nei nidi comunali. Si tratta dell’ambientamento partecipato, una pratica importata dai paesi Nord europei, in particolare dalla Svezia, che prevede una presenza attiva.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ambientamento nei nidi: il metodo nord-europeo applicato per la prima volta dal Comune di Ancona
Il Comune di Ancona introduce per la prima volta il metodo nord-europeo di ambientamento partecipato nei nidi, un approccio che coinvolge attivamente i genitori nei primi giorni di inserimento. Originario della Svezia, questo metodo mira a facilitare una transizione più tranquilla e naturale per i bambini, promuovendo un ambiente di inserimento più sereno e partecipato.
Ambientamento partecipato nei nidi, il Comune di Ancona sperimenta il metodo - Per la prima volta il Comune di Ancona adotta l'ambientamento partecipato nei nidi, un metodo utilizzato nei Paesi nordeuropei, in particolare in Svezia, che prevede una presenza attiva del genitore n ... msn.com
