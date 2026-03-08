Servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari | avviso pubblico del Comune

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico destinato a individuare i beneficiari di un nuovo servizio di supporto alle famiglie, che sarà gestito da educatori familiari. Il progetto si inserisce all’interno di un intervento finanziato con risorse del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, denominato “Educational Framework”. L’obiettivo è offrire assistenza alle famiglie attraverso l’impiego di professionisti specializzati.

I richiedenti devono presentare la domanda, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 8 aprile 2026. Tutte le informazioni utili Lo rende noto il settore welfare. Si tratta di un intervento sperimentale rivolto al rafforzamento delle politiche di sostegno alla genitorialità e al contrasto alla povertà educativa minorile avviato dall’Ambito territoriale sociale di Reggio Calabria. Gli interventi sono rivolti a famiglie con figli fino al compimento del 18° anno di età dell’Ambito territoriale sociale di Reggio Calabria. La selezione delle famiglie avverrà tenendo conto della condizione occupazionale (disoccupazione, precarietà lavorativa, monoreddito), della situazione economica del nucleo familiare documentata tramite Isee valido, della presenza di carichi di cura e assistenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Nuovo percorso di ambientamento dei nidi, incontro pubblico in comune per le famiglie con gli educatori

Parco eolico di Ferriere, il coordinamento territoriale a supporto del Comune e del dibattito pubblicoil Coordinamento parteciperà all’assemblea pubblica di domenica 1 febbraio a Ferriere, considerandola un momento fondamentale di informazione,...

Altri aggiornamenti su Servizio di supporto alle famiglie con....

Temi più discussi: Pubblicato il bando per il Servizio civile universale; Controllo degli appalti e ricostruzione: l’esperienza Anac a supporto dell’Ucraina; Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di Reato, domani a Bari l’assessore Casili alla presentazione del progetto; Misano Adriatico. Attivo un servizio di supporto nella gestione dell’assistenza domiciliare.

Diabete Zero Odv lancia ‘Dolcemente’, il servizio di supporto emotivo e psicologico ai pazienti e alle loro famiglieNell’Isola i nuovi casi di diabete di tipo 2 sono stimati in circa 5 mila all’anno e i sardi con diabete diagnosticato (di tipo 1 e di tipo 2) sono già oltre 100 mila. Le psicologhe coinvolte nel ... quotidianosanita.it

Caffè Alzheimer per aiutare i malati: Servizio di supporto alle famiglieLicciana, l’incontro con gli esperti per il progetto dedicato all’assistenza . Il Caffè Alzheimer sbarca in Lunigiana, presto l’esperienza arriverà anche sul territorio grazie all’impegno della ... lanazione.it

NanoTV. . #Portici- Fermati due ladri seriali in scooter con arnesi da scasso: denunciati dai carabinieri Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook