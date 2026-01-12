Referendum si vota il 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo si svolgeranno le consultazioni referendarie sulla riforma costituzionale della Giustizia. Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato queste date, invitando i cittadini a partecipare alle urne. Si tratta di un momento importante per il futuro del sistema giudiziario italiano, che richiede un'attenzione consapevole e informata da parte di tutti gli elettori.

17.24 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive.

Referendum, Meloni: 22-23 marzo data molto probabile, quasi confermata

Al referendum vota NO! - facebook.com facebook

«Vota sì contro il gender», il referendum sulla giustizia trasformato in un’arma contro i diritti x.com

