ReferendumCdm | si vota il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Le date sono state ufficializzate per consentire ai cittadini di esprimere il loro voto su un tema di rilevanza istituzionale. La consultazione rappresenta un momento importante nel processo di modifica delle norme costituzionali italiane, coinvolgendo direttamente l’elettorato.

