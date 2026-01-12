ReferendumCdm | si vota il 22 e 23 marzo
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Le date sono state ufficializzate per consentire ai cittadini di esprimere il loro voto su un tema di rilevanza istituzionale. La consultazione rappresenta un momento importante nel processo di modifica delle norme costituzionali italiane, coinvolgendo direttamente l’elettorato.
17.24 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
