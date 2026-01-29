Manuela oltre 6 ore davanti al pubblico ministero Le dichiarazioni dell' amica al centro delle domande

Da riminitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Bianchi ha passato più di sei ore davanti al pubblico ministero Daniele Paci, ascoltata nel quadro dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. L’interrogatorio si è protratto dalle 15 alle 21 di giovedì, con la Bianchi che ha risposto alle domande sul suo ruolo e sulla relazione con Louis Dassilva, l’unico imputato nel procedimento.

E' durato oltre 6 ore, dalle 15 alle 21 di giovedì, l'incontro di Manuela Bianchi col pubblico ministero Daniele Paci che coordina l'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli e che ha come unica persona a processo l'amante della Bianchi, Louis Dassilva. La nuora della vittima, nella mattinata.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Selezione per 10 dirigenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito: domande dal 14 gennaio al 13 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una selezione interna per 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia.

VIDEO | Manuela Bianchi arriva in procura convocata dal pubblico ministero: "Sono prontissima"

Manuela Bianchi si presenta in tribunale a Rimini, accompagnata dal suo avvocato e dal criminalista, pronta a rispondere alle domande del pubblico ministero.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

Argomenti discussi: Femminicidio Manuela Petrangeli, l’ex condannato all’ergastolo; Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro condannato all'ergastolo. Dall’agguato col fucile alla verità in aula: la sentenza; Fassa Bortolo, nuovo ceo e apertura in Spagna; Olimpiadi, il Bellunese è pronto. Dai tedofori agli eventi: Una corsa per la storia. Il percorso della fiaccola in 11 tappe.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.