Manuela oltre 6 ore davanti al pubblico ministero Le dichiarazioni dell' amica al centro delle domande

Manuela Bianchi ha passato più di sei ore davanti al pubblico ministero Daniele Paci, ascoltata nel quadro dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. L’interrogatorio si è protratto dalle 15 alle 21 di giovedì, con la Bianchi che ha risposto alle domande sul suo ruolo e sulla relazione con Louis Dassilva, l’unico imputato nel procedimento.

E' durato oltre 6 ore, dalle 15 alle 21 di giovedì, l'incontro di Manuela Bianchi col pubblico ministero Daniele Paci che coordina l'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli e che ha come unica persona a processo l'amante della Bianchi, Louis Dassilva. La nuora della vittima, nella mattinata.

