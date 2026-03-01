Verso il referendum le ragioni del sì e quelle del no | confronto pubblico al teatro Dragoni

Mercoledì sera alle 20:30, il Teatro Dragoni di Meldola ospiterà un confronto pubblico tra sostenitori e oppositori del prossimo referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di entrambe le parti che esporranno le proprie posizioni e argomentazioni, offrendo al pubblico un momento di discussione aperta e diretta sulle diverse prospettive legate alla consultazione elettorale.