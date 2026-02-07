Referendum Giustizia il Cdm integra il quesito | voto confermato al 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’integrazione del quesito referendario sulla giustizia, confermando le date del voto per il 22 e 23 marzo. La riforma riguarda principalmente l’articolo 111 della Costituzione, che si occupa del processo e del ruolo dei magistrati. Ora si attende il via libera definitivo per le urne, mentre il governo si prepara a gestire il passaggio elettorale.

Vengono inseriti nel testo gli articoli della Costituzione interessati dalla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati Il Consiglio dei ministri tira dritto e conferma le date del referendum Giustizia, fissato per il prossimo 22 e 23 marzo. La decisione è stata assunta durante la riunione tenutasi a Palazzo Chigi, nella quale il governo ha scelto di integrare il quesito referendario, specificando gli articoli della Costituzione che saranno modificati dalla riforma. L'intervento arriva dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha accettato il ricorso dei promotori del quesito.

