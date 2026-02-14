Reggio Calabria al voto sulla giustizia | infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo

A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo. La decisione arriva dopo che molti cittadini hanno espresso confusione riguardo alle modifiche previste, e il municipio ha deciso di offrire spiegazioni semplici e dirette. Un esempio concreto: nel primo giorno di apertura, più di cento persone si sono fermate per chiedere dettagli sui cambiamenti che riguardano i tempi dei processi.

Reggio Calabria si prepara al referendum sulla giustizia: infopoint del “No” per informare i cittadini. Reggio Calabria si mobilita in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il Comitato per il No ha lanciato una serie di infopoint in città per informare i cittadini sulle implicazioni della riforma della giustizia, a partire da oggi, 14 febbraio, con ulteriori appuntamenti previsti il 7 e il 14 marzo in piazza Italia. L’iniziativa mira a contrastare una percepita disinformazione e a promuovere un dibattito consapevole sulla consultazione popolare. Un fronte civico per il “No”. L’iniziativa del Comitato per il No reggino non è un’azione isolata, ma si inserisce in un più ampio movimento di opposizione alla riforma costituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Referendum sulla giustizia, al voto il 22-23 marzo Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2026. Referendum sulla giustizia e suppletive, al voto il 22 e 23 marzo Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Catanzaro vede il voto. Tutti gli attori del centrodestra sul palcoscenico di Palazzo De Nobili; Circoscrizioni a Reggio Calabria, il centrodestra dal Prefetto: Ritardi gravi, si rischia di rinviare il voto; Referendum, a Reggio Calabria tre infopoint del Comitato per il No in vista del voto · ilreggino.it; Basile come Occhiuto, Messina come Reggio. E’ ‘derby elettorale’ in riva allo Stretto. Circoscrizioni a Reggio, il cdx in Prefettura: ‘Processo in stallo. La maggioranza vuole evitare il voto’I Consiglieri di centrodestra presso il Comune di Reggio Calabria sono stati ricevuti da S.E. il Prefetto, la Dott.ssa Clara Vaccaro, per rappresentare ufficialmente la profonda preoccupazione in ... citynow.it Circoscrizioni a Reggio Calabria, il centrodestra dal Prefetto: Ritardi gravi, si rischia di rinviare il votoI consiglieri comunali di centrodestra sono stati ricevuti da S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per rappresentare ufficialmente le proprie preoccupazioni in merito ai ritardi nell’it ... reggiotv.it Maltempo, 9 voli dirottati e cancellati tra Reggio Calabria e Trapani: panico ad alta quota, clamoroso doppio dirottamento del Ryanair di Barcellona facebook Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com