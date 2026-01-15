Referendum giustizia raggiunto quorum

Alle 13.45 è stato raggiunto il quorum di 500.000 firme necessario per la proposta di referendum sulla riforma della giustizia, secondo quanto annunciato dai promotori. La raccolta, promossa da cittadini attraverso un'iniziativa popolare, si è conclusa con il raggiungimento del numero stabilito, avviando così il percorso di verifica e possibile consultazione popolare.

13.45 Ha raggiunto il quorum delle 500mila firme richieste la raccolta promossa dai cittadini che hanno lanciato l'iniziativa popolare di un referendum contro la riforma della giustizia. Lo segnala il sito on line dell'iniziativa. I referendari han fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere una sospensiva della delibera con cui il governo ha deciso che si voterà il 22 e 23 marzo. I promotori contestano la data. Il Tar ha fissato per il 27 gennaio la camera di consiglio per la trattazione.

