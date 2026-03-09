Referendum Meloni scende in campo | troppe bufale votate Sì

Giorgia Meloni ha annunciato il suo sostegno al referendum, invitando a votare Sì. Ha commentato che ci sono troppe bufale e ha invitato gli italiani a informarsi sulla riforma della Giustizia. La leader del governo ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare la sua posizione e incoraggiare il voto favorevole. La campagna di comunicazione si concentra sulla diffusione di informazioni chiare sulla questione.

AGI - Giorgia Meloni 'scende in campo' per sostenere il 'Sì' al referendum. "Cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia ". La presidente del Consiglio posta così sul suo profilo X un video di 13 minuti "per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi - prosegue - a diffonderlo" perché, aggiunge, "il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto". "Riforma importante ma informazioni confuse". "Ho deciso di provare a spiegare in modo... 🔗 Leggi su Agi.it

Referendum, Meloni posta un video: «Basta bufale, andate a votare e votate sì. Le toghe hanno perso autorevolezza»“Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto.

Referendum, la Cei scende in campo. Zuppi: “Votate, non siate indifferenti”Roma, 27 gennaio 2026 – C’è la bufera, scoppiata per un post del segretario dell’Anm Rocco Maruotti, che rischia di sfociare in una ulteriore...

Referendum, Cerasa: Meloni scenderà in campo per convincere gli elettori di destra a votare

Meloni pubblica post su referendum: Scegliete cambiamento, andate a votare SìUn video pubblicato sui social dalla premier di 13 minuti per spiegare cosa c'è nella riforma e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione ... rainews.it

Scende in campo Giorgia Meloni. Perché votare SìLa premier spiega sui social la riforma, denunciando un clima di forte confusione e di troppe bufale. Accusa la sinistra che si ... huffingtonpost.it

Cauto in fallo Salvini cambia linea. E impone ai suoi prudenza sia sul Medio Oriente sia sul referendum il cui esito è tutt’altro che scontato. Mentre in Lega crescono i dubbi sulla manifestazione dei Patrioti x.com

Forza Italia. . -13 giorni al referendum. Il 22 e il 23 marzo andiamo a votare Sì. Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia, spiega perché il sorteggio libererà la magistratura dal sistema delle correnti. - facebook.com facebook