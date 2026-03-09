Referendum Meloni scende in campo | troppe bufale votate Sì

Da agi.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha annunciato il suo sostegno al referendum, invitando a votare Sì. Ha commentato che ci sono troppe bufale e ha invitato gli italiani a informarsi sulla riforma della Giustizia. La leader del governo ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare la sua posizione e incoraggiare il voto favorevole. La campagna di comunicazione si concentra sulla diffusione di informazioni chiare sulla questione.

AGI -  Giorgia Meloni  'scende in campo' per sostenere il 'Sì' al  referendum. "Cosa c'è davvero nella  riforma della Giustizia ". La presidente del Consiglio posta così sul suo profilo X un video di 13 minuti "per fare chiarezza e rispondere alle  banalizzazioni  e alle troppe  bufale  messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi - prosegue - a diffonderlo" perché, aggiunge, "il  22 e il 23 marzo  sarete chiamati a votare al  referendum  per confermare o meno la  riforma della giustizia  che il governo ha proposto". "Riforma importante ma informazioni confuse". "Ho deciso di provare a spiegare in modo... 🔗 Leggi su Agi.it

referendum meloni scende in campo troppe bufale votate s236
© Agi.it - Referendum, Meloni scende in campo: "troppe bufale, votate Sì"

Articoli correlati

Referendum, Meloni posta un video: «Basta bufale, andate a votare e votate sì. Le toghe hanno perso autorevolezza»“Il 22 e il 23 marzo sarete chiamati a votare il referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto.

Referendum, la Cei scende in campo. Zuppi: “Votate, non siate indifferenti”Roma, 27 gennaio 2026 – C’è la bufera, scoppiata per un post del segretario dell’Anm Rocco Maruotti, che rischia di sfociare in una ulteriore...

Referendum, Cerasa: Meloni scenderà in campo per convincere gli elettori di destra a votare

Video Referendum, Cerasa: Meloni scenderà in campo per convincere gli elettori di destra a votare

Una selezione di notizie su Referendum Meloni scende in campo...

Temi più discussi: Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Meloni a testa bassa sul referendum, la premier scende in campo in prima persona mentre il No avanza; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta.

referendum meloni scende inMeloni pubblica post su referendum: Scegliete cambiamento, andate a votare SìUn video pubblicato sui social dalla premier di 13 minuti per spiegare cosa c'è nella riforma e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione ... rainews.it

referendum meloni scende inScende in campo Giorgia Meloni. Perché votare SìLa premier spiega sui social la riforma, denunciando un clima di forte confusione e di troppe bufale. Accusa la sinistra che si ... huffingtonpost.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.