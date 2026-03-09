Il presidente del Consiglio ha commentato la situazione della magistratura, affermando che ha perso autorevolezza ed efficacia. Ha sottolineato che ci sono storture da correggere all’interno del sistema giudiziario. Ha ricordato inoltre che la giustizia rappresenta uno dei tre poteri fondamentali dello Stato ed è essenziale per il funzionamento dell’Italia.

“La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, è indispensabile per far funzionare l’Italia. Se non è efficiente, efficace, meritocratica, una parte fondamentale del meccanismo che definisce il nostro benessere si inceppa, e i cittadini lo pagano. Tutti i cittadini. Non solo quelli che hanno a che fare direttamente con la giustizia, perché i giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull’immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso via social. “È un potere enorme – sottolinea la premier -, ma è anche l’unico caso in cui, a questo potere, quasi mai corrisponde un’adeguata responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Meloni: “La magistratura ha perso autorevolezza ed efficacia. Ci sono storture da correggere”

Articoli correlati

Leggi anche: Il referendum si avvicina, Meloni torna all’attacco dei giudici: “La magistratura ci ostacola”

Leggi anche: Referendum, Fratoianni: "Meloni ha confessato, vuole scalpo magistratura"

Referendum giustizia, Meloni alza la voce: “Basta polemiche, si vota in questa data”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Meloni La magistratura ha...

Temi più discussi: REFERENDUM GIUSTIZIA 22-23 MARZO 2026: VOTIAMO ‘NO’ ALLA LEGGE MELONI-NORDIO PER L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DAL POTERE POLITICO; Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Landini: La riforma Nordio-Meloni stravolge la Costituzione in 7 punti. La legge deve essere uguale per tutti; Referendum, Schlein e Meloni in campo. E la premier scommette sul Sì.

Referendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sìLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Meloni posta un video: 'Serve chiarezza, ecco perché votare sì' ... tg24.sky.it

Referendum, Meloni: Importante andare a votare e votare sì, giustizia riguarda tuttiGiorgia Meloni ‘scende in campo’ per il referendum sulla giustizia. Oggi, lunedì 9 marzo, la presidente del Consiglio ha lanciato un appello diretto ai cittadini italiani: Ho deciso di provare a ... vicenzareport.it

Cauto in fallo Salvini cambia linea. E impone ai suoi prudenza sia sul Medio Oriente sia sul referendum il cui esito è tutt’altro che scontato. Mentre in Lega crescono i dubbi sulla manifestazione dei Patrioti x.com

“Non è questo il momento di fare propaganda spicciola”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ieri sera, a Fuori dal Coro. Qualche minuto prima di fare la propaganda più spicciola della serata. Perché subito dopo, alla domanda sul referendum per la separazione delle - facebook.com facebook