Il referendum si avvicina Meloni torna all’attacco dei giudici | La magistratura ci ostacola

Giorgia Meloni accusa i giudici di ostacolare il governo mentre il referendum sulla giustizia si avvicina. La premier sostiene che la magistratura si oppone alle sue riforme e denuncia un possibile tentativo di bloccarle. Nel frattempo, i sondaggi indicano una crescita del fronte del No, che preoccupa gli alleati di maggioranza.

Il referendum sulla giustizia si avvicina. E la rimonta del No, dato in testa da alcuni sondaggi, preoccupa il governo. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna all’attacco dei giudici, cercando lo scontro frontale ancora una volta sul tema dei migranti. Meloni parla di una “parte politicizzata della magistratura ”, accusata di continuare “a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa, perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia”. Meloni torna all’attacco dei giudici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

