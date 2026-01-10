Referendum Fratoianni | Meloni ha confessato vuole scalpo magistratura
In un intervento recente, Giorgia Meloni ha rivolto critiche alla magistratura, evidenziando un atteggiamento di delegittimazione. Le sue parole hanno suscitato discussioni sulla percezione dell’indipendenza dei poteri giudiziari e sul ruolo delle istituzioni nel contesto politico attuale. Questo tema rimane centrale nel dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra esecutivo e magistratura.
“ Giorgia Meloni ieri ha confessato, c’è poco da girarci intorno, ha confessato. La sua conferenza stampa è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro di delegittimazione della magistratura. È l’ossessione della destra italiana da trent’anni. I giudici sono l’ossessione di questa destra, da trent’anni, e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo”. Così il co portavoce di Avs Nicola Fratoianni arrivando al Centro Frentani per il lancio della campagna per il No al Referendum sulla riforma della giustizia. Questa è la verità. È una controriforma che non risolve in nessun modo i problemi della giustizia italiana, non interviene sulla lunghezza del processo, sulla carenza degli organici e sulla digitalizzazione del fascicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Referendum: M5S, 'Meloni dica verità, vuole controllo politica su magistratura'
Leggi anche: Meloni punta a referendum su magistratura 22-23 marzo. E attacca: Anm si delegittima da sola
Referendum: Fratoianni, ‘riforma serve solo a minare autonomia magistrati’; Meloni e la conferenza stampa, opposizioni 'bocciano' la premier: Nessuna risposta sui problemi del Paese; Il pagellone dei politici del 2025. Meloni 8, Schlein 7, 5 Bonelli-Fratoianni; Giorgia Meloni in conferenza stampa non risponde su caso Paragon e fa la vittima: Quella spiata sono io.
Referendum, Fratoianni (Avs): Meloni ha confessato volere scalpo Magistratura - 'Ieri la conferenza stampa di Giorgia Meloni è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro ... notizie.tiscali.it
Meloni: "È ora che Ue parli con la Russia". Su legge elettorale, "pronti a votarla a maggioranza" - Oggi l’appuntamento “tradizionale” di fine, ormai di inizio, anno con i giornalisti presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. rainews.it
Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia - I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal governo Meloni ... today.it
#Referendum #Giustizia #Schlein schiera il #Pd per il #No, scendendo in campo sabato con Conte, Fratoianni e Bonelli. Ma campo largo e Pd si spaccano, il 12 a Firenze "La Sinistra che vota Sì". Con @StefanoCeccanti e la sx riformista. x.com
"Acquisto della Groenlandia Serve l’accettazione della Danimarca e un referendum dei groenlandesi" La spiegazione dell’economista Tito Boeri - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.