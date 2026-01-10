Referendum Fratoianni | Meloni ha confessato vuole scalpo magistratura

In un intervento recente, Giorgia Meloni ha rivolto critiche alla magistratura, evidenziando un atteggiamento di delegittimazione. Le sue parole hanno suscitato discussioni sulla percezione dell’indipendenza dei poteri giudiziari e sul ruolo delle istituzioni nel contesto politico attuale. Questo tema rimane centrale nel dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra esecutivo e magistratura.

“ Giorgia Meloni ieri ha confessato, c’è poco da girarci intorno, ha confessato. La sua conferenza stampa è stata un lungo attacco nei confronti della magistratura, un lungo lavoro di delegittimazione della magistratura. È l’ossessione della destra italiana da trent’anni. I giudici sono l’ossessione di questa destra, da trent’anni, e con questa controriforma vogliono portarne a casa lo scalpo”. Così il co portavoce di Avs Nicola Fratoianni arrivando al Centro Frentani per il lancio della campagna per il No al Referendum sulla riforma della giustizia. Questa è la verità. È una controriforma che non risolve in nessun modo i problemi della giustizia italiana, non interviene sulla lunghezza del processo, sulla carenza degli organici e sulla digitalizzazione del fascicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

