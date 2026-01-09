Svizzera | Meloni poi Schlein e altri big salutano parenti vittime al termine della funzione

A Crans-Montana, durante una funzione religiosa, i principali leader italiani, tra cui Giorgia Meloni e altri esponenti politici, hanno incontrato e salutato i familiari delle vittime. L’evento si è svolto nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo, offrendo un momento di vicinanza e rispetto alle persone colpite. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di solidarietà, senza particolari interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - Tutti i leader presenti nella chiesa dei santi Ambrogio e Carlo al Corso, a partire da Giorgia Meloni, hanno salutato i parenti delle vittime di Crans-Montana presenti alla funzione. La premier è stata la prima, facendosi accompagnare dall'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmeri Sandulli. A seguire hanno salutato i familiari delle vittime, che occupavano l'area di fianco all'altare, anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Alfredo Mantovano e poi anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. Quindi, prima di lasciare la chiesa, la premier Meloni ha scambiato i saluti con tutti i leader delle opposizioni Schlein, Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

