Al Teatro Parenti Marina Rocco debutta ne Il mio nome è Maria Stuarda un’indagine teatrale sulla violenza

Marina Rocco si presenta al Teatro Parenti con “Il mio nome è Maria Stuarda”, uno spettacolo che affronta il tema della violenza. La rappresentazione, in scena dal 24 febbraio all’8 marzo 2026, si concentra sulla figura storica di Maria Stuarda, interpretata da Rocco in modo intenso. La produzione, firmata dal Teatro milanese e scritta da Nicoletta Verna, nasce da un progetto di Andrée Ruth Shammah. La recita si svolge in un contesto urbano molto frequentato.

Dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 il Teatro Franco Parenti ospiterà Il mio nome è Maria Stuarda, una produzione del Teatro milanese, scritto da Nicoletta Verna e nato all’interno di un progetto di Andrée Ruth Shammah. In scena, l’attrice Marina Rocco debutterà con la regia di Andrea Piazza e musiche dal vivo: al sassofono Marina Notaro, che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo sarà sostituita da Serena Tarozzo. I costumi sono a cura di Simona Dondoni. Lo spettacolo nasce a partire dal primo testo teatrale di Verna, già autrice del romanzo I giorni di vetro (Einaudi, 2024), candidato al Premio Strega e vincitore nel 2025 del Premio letterario dell’Unione Europea e del Premio Racalmare Leonardo Sciascia.🔗 Leggi su Linkiesta.it

“Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre”. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) CommissoLa storia della Fiorentina si intreccia con il ricordo di Rocco Commisso, figura di riferimento per molti tifosi e per Firenze stessa.

"Gatti Mézzi", debutta al Puccini di Firenze il tour teatrale 2026I Gatti Mézzi tornano a Firenze con il loro tour teatrale 2026, dopo il successo dell’estate.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.