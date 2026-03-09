Un video diffuso sui social mostra la giudice Natalia Ceccarelli mentre riceve insulti e maltrattamenti da alcuni colleghi durante una riunione. La scena, ripresa in modo spontaneo, evidenzia comportamenti aggressivi e un clima di tensione tra i partecipanti. La registrazione ha suscitato reazioni e discussioni tra chi si è trovato a commentare l’accaduto.

Un video che vale più di mille parole e di tutti i dibattiti sul referendum. Una clip postata sui social di Fratelli d'Italia mostra il trattamento riservato a Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’Appello di Napoli, è intervenuta a Casal di Principe durante un dibattito referendario, scatenando l’ira di Antonio Ardituro, ex consigliere del Csm in quota alla corrente di sinistra Area. Sono bastate queste parole per scatenare il caos: "La dottoressa Di Monte dice che i partiti, le correnti sono una cosa buona, il diritto di associazione, le libertà costituzionali. Peccato che tutto questo ragionare sulla libertà di associazione non c'entra niente, non c'entra un tubo con il consiglio superiore della magistratura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, la giudice Natalia Ceccarelli vota Sì? I colleghi la umiliano e maltrattano

Articoli correlati

Maltrattano e umiliano anziani in una casa di riposo di Como: condannati 7 operatori socio sanitariSette persone sono state condannate in primo grado per maltrattamenti ai danni di una decina di anziani.

Referendum sulla giustizia: al Senato la presentazione del Comitato “Si vota Sì”Si è tenuta stamattina in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya, la conferenza stampa di presentazione del Comitato “Si vota Sì”, promotore della...

Una selezione di notizie su Natalia Ceccarelli

Temi più discussi: Al referendum voto Sì, dice Andrea Reale, giudice e membro del direttivo dell'Anm; Intervista a Natalia Ceccarelli: Stop correnti, tanti magistrati sostengono il sì; Perché sì. L’iniziativa sul referendum; Le ragioni del Sì: il calendario degli appuntamenti in Irpinia per il referendum.

Intervista a Natalia Ceccarelli: «Stop correnti, tanti magistrati sostengono il sì»Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, lei sostiene il sì alla ... ilmattino.it

Referendum giustizia. Interviste ai magistrati Natalia Ceccarelli e Andrea Reale di Articolo 101E penso che il rischio peggiore che ne stiamo affrontando è quello di una strumentalizzazione politica del ruolo istituzionale dell'associazione magistrati e già era stato forte e noi ci siamo posti ... radioradicale.it

Dibattito sul referendum a Casal di Principe. La giudice Natalia Ceccarelli, della Corte d'appello di Napoli, spiega magistralmente perché la riforma serve a liberare la magistratura dalle correnti e viene subito aggredita verbalmente da Antonio Ardituro, procur - facebook.com facebook

Ecco cosa succede quando qualcuno osa mettere in discussione i meccanismi delle correnti e sostiene strumenti come il sorteggio. Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’Appello di Napoli, è intervenuta a Casal di Principe durante un dibattito referendario, s x.com